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kremlin.ru 07.04 11:05   MIGnews.com

Путин: атака США в Сирии - агрессия против суверенной страны

Атака США на объекты в Сирии является агрессией, наносит ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом. Такое мнение президента РФ Владимира Путина озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", - сказал Песков. Он отметил, что "сирийская армия не располагает запасами химического оружия". "Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО - специализированным подразделением ООН", - напомнил он.

"При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию, - заявил пресс-секретарь. - Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке".

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии", - подчеркнул Песков.

"А главное, как считает Путин, - этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот, создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", - заявил Песков.

Вооруженные силы США ранее запустили свыше 50 ракет по военной базе в Сирии, в районе провинции Хомс. По их утверждению, ракетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Все ракеты Tomahawk были выпущены по одной единственной цели - аэродрому в провинции Хомс, с которого, по данным американской разведки, была начата предполагаемая химатака.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ о нанесении удар
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