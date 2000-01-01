Иран осудил авиаудары США в Сирии

Власти Ирана заявили, что они решительно осуждают нанесенные ракетные удары США по аэродрому в Сирии. Об этом сообщает новостное агентство ISNA в пятницу, 7 апреля.
"Иран решительно осуждает любые подобные односторонние удары. Такие меры усилят позиции террористов в Сирии. Это осложнит ситуацию в Сирии и во всем регионе", - цитирует агентство слова представителя МИД ИРИ Бахрама Касеми.
Соединенные Штаты начали операцию против режима Башара Асада. По базам сирийской армии выпущены 59 ракет Томагавк.
Американские удары нанесены по военному аэропорту аш-Шаорайят, откуда вылетели самолеты с химическим оружием, сброшенным на Хан Шейхун.