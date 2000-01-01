07.04 10:01 MIGnews.com

Иран осудил авиаудары США в Сирии

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Власти Ирана заявили, что они решительно осуждают нанесенные ракетные удары США по аэродрому в Сирии. Об этом сообщает новостное агентство ISNA в пятницу, 7 апреля."Иран решительно осуждает любые подобные односторонние удары. Такие меры усилят позиции террористов в Сирии. Это осложнит ситуацию в Сирии и во всем регионе", - цитирует агентство слова представителя МИД ИРИ Бахрама Касеми.Соединенные Штаты начали операцию против режима Башара Асада. По базам сирийской армии выпущены 59 ракет Томагавк.Американские удары нанесены по военному аэропорту аш-Шаорайят, откуда вылетели самолеты с химическим оружием, сброшенным на Хан Шейхун.