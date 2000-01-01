07.04 10:25 MIGnews.com

Путин: ударом по Сирии США отвлекают мир от жертв в Ираке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин считает удар Соединенных Штатов по Сирии попыткой отвлечь внимание от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.Песков также отметил, что сирийская армия не располагает запасами химоружия. Факт уничтожения запасов химоружия у сирийской армии был подтвержден специализированным подразделением ООН — ОЗХО.При этом, отметил Песков, то, что США полностью игнорируют факты использования химоружия террористами, только ухудшает ситуацию.Атака США на сирийскую базу наносит урон российско-американским отношениям, считают в Кремле.