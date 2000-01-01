Британия полностью поддерживает действия США в Сирии
Власти Великобритании полностью поддерживают решение США нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии. Об этом сообщил представитель правительства в пятницу, 7 апреля.
"Правительство Соединенного Королевства полностью поддерживает действия США, которые по нашему мнению, являются адекватным ответом сирийскому режиму на варварское нападение с применением химического оружия. Мы поддерживаем действия, которые направлены на предотвращение дальнейших нападений", - заявитель представитель пресс-службы.