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Британия полностью поддерживает действия США в Сирии | Фото: Thinkstock07.04 09:51   MIGnews.com

Британия полностью поддерживает действия США в Сирии

Власти Великобритании полностью поддерживают решение США нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии. Об этом сообщил представитель правительства в пятницу, 7 апреля.

"Правительство Соединенного Королевства полностью поддерживает действия США, которые по нашему мнению, являются адекватным ответом сирийскому режиму на варварское нападение с применением химического оружия. Мы поддерживаем действия, которые направлены на предотвращение дальнейших нападений", - заявитель представитель пресс-службы.

США начали операцию против режима Башара Асада. По базам сирийской армии выпущены 59 ракет Томагавк.

Американские удары нанесены по военному аэропорту аш-Шаорайят, откуда вылетели самолеты с химическим оружием, сброшенным на Хан Шейхун.
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