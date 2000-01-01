07.04 08:58 MIGnews.com

Президент Израиля: США показали пример всему миру

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Президент Израиля Рувен Ривлин выступил с заявлением, в котором однозначно поддержал действия США в Сирии.Ривлин сказал: “В свете ужасающего применения химического оружия против невинных гражданских лиц, ясные и решительные шаги администрации и американской армии во главе с президентом Трампом являются соразмерной реакцией на невероятную жестокость”.Ривлин продолжил: “Таким образом, Соединенные Штаты служат примером всему свободному миру, и призывают приложить все усилия для того, чтобы положить конец бойни в Сирии”.