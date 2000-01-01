07.04 09:01 MIGnews.com

Саудовская Аравия поддержала удары США в Сирии

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Власти Саудовской Аравии заявили, что они "полностью поддерживают" авиаудары США по военным объектам в Сирии. В пятницу, 7 апреля, сауды заявили, что это было "мужественное решение" президента Трампа, которое он принял в ответ на применение химического оружия против мирных жителей."Ответственный источник в министерстве иностранных дел заявил, что Королевство Саудовской Аравии полностью поддерживает военные действия США в Сирии по военным объектам, которые стали ответом на использование сирийским режимом химического оружия против невинных граждански лиц", - пишет информационное агентство SPA.