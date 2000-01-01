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Россия приостановила работу горячей линии с Пентагоном | Фото: Thinkstock08.04 07:12   MIGnews.com

Россия приостановила работу горячей линии с Пентагоном

Министерство обороны России с 8 апреля прекратило работу каналов "горячей линии" связи с Пентагоном в рамках меморандума по Сирии. Об этом заявил представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что военному атташе США была вручена соответствующая нота.

Ранее Россия приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов в небе на САР в связи с атакой США на базу Шайрат в Хомсе.

Ранее сообщалось, что США нанесли в ночь на пятницу ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.
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