07.04 20:38 MIGnews.com

Россия в ООН: агрессия США укрепляет терроризм в мире

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Агрессия США в отношении Сирии лишь способствует укреплению терроризма, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза организации.По его словам, реакция Запада на химатаки террористов на Ближнем Востоке стала вопиющим свидетельством двойных стандартов."Сегодняшние призывы продвигать процесс политического урегулирования, они лицемерны. После военных ударов, к сожалению", – приводит слова Сафронкова РИА Нововсти."На этом треке на площадках Астаны, Женевы в последнее время наметились видимые позитивные сдвиги. Какими целями вы руководствовались, когда подрывали этот прогресс, достигнутый, кстати говоря, отнюдь не благодаря вам?", — обратился к американской стороне дипломат.Также Сафронков раскритиковал работу Организации по запрещению химического оружия в Сирии. По его словам, миссия не работает добросовестно, "предпочитая ориентироваться на сообщения оппозиционеров, материалы интернета, социальных сетей и целого сонма неправительственных организаций с очень сомнительной репутацией"."И вы хотите, чтобы мы согласились с этими данными? Да они гроша ломаного не стоят", – резюмировал дипломат.