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Хизбалла: Обстрел Сирии – поступок идиота 07.04 19:46   MIGnews.com

Хизбалла: Обстрел Сирии – поступок идиота

Массированный ракетный удар, который днем ранее американские военные нанесли по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс, является "идиотским" поступком, заявили 7 апреля в ливанской террористической группировке "Хизбалла".

Один из главных союзников президента Асада практически с самого начала гражданской войны в Сирии, "Хизбалла" обвинила Соединенные Штаты в создании еще "более опасной напряженности" на Ближнем Востоке, но при этом ливанцы убеждены: поступок Вашингтона не привел ни к деморализации сирийской армии, ни как-либо иначе отрицательно на союзников Дамаска он не повлиял.

Военные действия США служат лишь на пользу "интересам и амбициям Израиля в регионе", добавила "Хизбалла", не став вдаваться в дальнейшие подробности.

В то же время сирийские мятежники приветствовали ракетный залп, отметив, что он не должен стать одноразовой акцией.
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