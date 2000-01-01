07.04 19:46 MIGnews.com

Хизбалла: Обстрел Сирии – поступок идиота

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Массированный ракетный удар, который днем ранее американские военные нанесли по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс, является "идиотским" поступком, заявили 7 апреля в ливанской террористической группировке "Хизбалла".Один из главных союзников президента Асада практически с самого начала гражданской войны в Сирии, "Хизбалла" обвинила Соединенные Штаты в создании еще "более опасной напряженности" на Ближнем Востоке, но при этом ливанцы убеждены: поступок Вашингтона не привел ни к деморализации сирийской армии, ни как-либо иначе отрицательно на союзников Дамаска он не повлиял.Военные действия США служат лишь на пользу "интересам и амбициям Израиля в регионе", добавила "Хизбалла", не став вдаваться в дальнейшие подробности.В то же время сирийские мятежники приветствовали ракетный залп, отметив, что он не должен стать одноразовой акцией.