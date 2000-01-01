07.04 18:50 MIGnews.com

Медведев: Трамп готов бороться с Асадом на грани войны с РФ

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев комментируя ракетные удары США по авиабазе Шайрат в Сирии, назвал их печальными для отношений РФ и США, а также заявил, что Трамп показал, что готов бороться с Дамаском на грани боестолкновений с РФ."Все. Остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом — ИГИЛ (Исламским государством) администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США. На грани боевых столкновений с Россией", — написал Медведев на своей странице в Facebook."….Это совсем печально для наших вконец испорченных отношений. И, конечно, отрадно для террористов", – написал Дмитрий Медведев сообщил премьер.Также он отметил, что администрация президента США доказала ударами по Сирии свою несамостоятельность. По словам премьера, машина власти в США сломила президента Дональда Трампа за два месяца."Своей военной акцией администрация президента США доказала и свою несамостоятельность, свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи новый президент. Сразу после его избрания я заметил, что все будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца", – добавил Медведев.Ранее сообщалось, что США нанесли в ночь на пятницу ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.