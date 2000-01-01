07.04 15:57 MIGnews.com

Иран назвал Америку союзником "Аль-Каиды" и ISIS

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США в Йемене и Сирии воюют на одной стороне с "Аль-Каидой" и террористической группировкой ISIS. Такое мнение министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф высказал на своей странице в Twitter."Не прошло и двух десятилетий с момента теракта 11 сентября, а США сражаются на той же стороне, что и "Аль-Каида" и "Исламское государство" в Йемене и Сирии. Пришло время положить конец обману и прикрытиям", - написал Зариф.Он обвинил США в пособничеству Саддаму Хусейну, который использовал химическое оружие в ирано-иракской войне 80-ых годов."А потом, используя фальшивые обвинения о химоружии, они прибегли к военной силе - сначала в 2003, теперь в Сирии", - добавил министр, отметив, что Иран осуждает использование оружия массового уничтожения кем-либо против кого-либо.