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YouTube 07.04 16:02   MIGnews.com

Путин обсудил с членами Совбеза удар США по Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии после ударов США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Ситуацию, по его словам, обсудили детально, действия Вашингтона оценили как акт агрессии, противоречащий международному праву.

Кроме того, участники совещания выразили глубокую обеспокоенность "в связи с неизбежными негативными последствиями подобных агрессивных действий для общих усилий в области борьбы с терроризмом", добавил Песков.

Нанесенный удар нанес ущерб российско-американским отношениям, что вызвало сожаление. Также участники совещания обсудили вопросы, связанные с продолжением операции ВКС России в Сирии.

В пятницу США нанесли ракетный удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Это стало первой прямой атакой американцев против позиций сирийского правительства.
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