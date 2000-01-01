07.04 16:02 MIGnews.com

Путин обсудил с членами Совбеза удар США по Сирии

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии после ударов США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Ситуацию, по его словам, обсудили детально, действия Вашингтона оценили как акт агрессии, противоречащий международному праву.Кроме того, участники совещания выразили глубокую обеспокоенность "в связи с неизбежными негативными последствиями подобных агрессивных действий для общих усилий в области борьбы с терроризмом", добавил Песков.Нанесенный удар нанес ущерб российско-американским отношениям, что вызвало сожаление. Также участники совещания обсудили вопросы, связанные с продолжением операции ВКС России в Сирии.В пятницу США нанесли ракетный удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Это стало первой прямой атакой американцев против позиций сирийского правительства.