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YouTube 07.04 14:01   MIGnews.com

МИД РФ: Американский удар был подготовлен до атак в Идлибе

Ракетный удар США по сирийской авиабазе является актом агрессии под надуманным предлогом.

Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

Россия призывает также Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.

"Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом, — отмечает российское ведомство. — США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности".

Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права, подчеркнули в МИДе.

Очевидно. что американский удар по Идлибу готовился заранее. для любого специалиста понятно. что решение в Вашингтоне было принято до событий в Идлибе. Удары были использованы для демонстрации силы.

Россия также напомнила, что не раз заявляла о своей готовности к сотрудничеству по решению самых горячих проблем современности, среди которых на первом месте — борьба с международным терроризмом.

"В обосновании вооруженной акции Вашингтон полностью извратил то, что произошло в Идлибе. Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли там химическое оружие", — подчеркнули в МИД РФ.

"Несомненно, что военная акция США – это и попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа", — подчеркивается также в сообщении МИД РФ.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийским правительственным войскам, использовав в качестве предлога ситуацию с химинцидентом в провинции Идлиб. По приказу президента Дональда Трампа 59 крылатых ракет "Томагавк" ударили по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

Накануне эксперты отмечали, что у России как у постоянного члена Совбеза есть право вето. И те, кто готовил ночной удар по Сирии, прекрасно понимали, что наши дипломаты согласно нормам международного права могут его применить.


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