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МИД Китая: Асада выбрал сирийский народ | Фото: Thinkstock07.04 14:32   MIGnews.com

МИД Китая: Асада выбрал сирийский народ

Правительство КНР заявило, что уважает выбор сирийского народа, который избрал главой правительства Башара Асада. Об этом сообщила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Власти КНР воздержались от комментариев касательно ракетного удара США по сирийской авиабазе. Чуньин подчеркнула, что Китай "никогда не вмешивается во внутренние дела других государств".

"Президента Сирии Башара Асада избрал сирийским народом. Мы уважаем выбор народа в выборе их собственного лидера, в выборе собственного пути развития. Что касается Китая, то мы уважаем выбор, сделанный сирийским народом. Мы полагаем, что сирийский народ должен определять судьбу(своего лидера – ред.)", — заявила Чуньин.

Представитель МИД КНР добавила, что китайские власти надеются на усиление координации международного сотрудничества по данному вопросу.
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