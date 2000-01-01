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Россия: система ПВО Сирии будет усилена 07.04 13:14   MIGnews.com

Россия: система ПВО Сирии будет усилена

Минобороны России после нанесения США ударов по сирийской территории сообщило о планах по укреплению и повышению эффективности системы ПВО в Сирии, передает РИА Новости.

В Сирии не будут принимать решение об ответе на удар США без участия России

"Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил", — сказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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