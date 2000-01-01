07.04 13:10 MIGnews.com

Лавров: Удар по сирийской базе напоминает вторжение в Ирак

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Ракетный удар США по сирийской авиабазе является актом агрессии под надуманным предлогом. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, это "напоминает ситуацию 2003 года, когда США и Великобритания с некоторыми своими союзниками вторглись в Ирак"."Не знаю, когда придется узнать всю правду про то, как принимались решения о нанесении ударов по Сирии. Но правду нужно требовать, и мы этим будем заниматься", — подчеркнул министр."Удручает то, что это все наносит ущерб и без того подорванным отношениям между Россией и США. Надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым каким-то результатам", — продолжил Лавров.Что касается жертв среди российских военнослужащих, то о них ничего неизвестно. "Судя по всему, таких жертв не было", — подвел итог он.Удар крылатыми ракетами "Томагавк" по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии, был нанесен в ночь на пятницу, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа. По неподтвержденным данным, погибли пять сирийских военнослужащих.В Кремле решение США применить военную силу в Сирии сочли серьезной угрозой российско-американским отношениям, и "без того находящимся в плачевном состоянии".После этого Россия приостановила действие меморандума о безопасности полетов в Сирии.