07.04 12:41 MIGnews.com
Исраэль Кац о действиях США в Сирии
Министр транспорта и разведки Исраэль Кац приветствовал действия США в Сирии.
Министр назвал ракетный удар США "важным стратегическим ходом".
Об этом Кац написал в своем микроблоге Twitter в пятницу, 7 апреля:
"Это логичная реакция великой державы на пересечение "красных линий" жестоким диктатором. Это также четкий посыл поддерживающей его оси во главе с Ираном".
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по сирийской авиабазе, откуда осуществлялась химическая атака.
Американский лидер заявил, что "ракетный удар по авиабазе в Сирии отвечает жизненно важным национальным интересам США".
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