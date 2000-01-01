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YouTube 07.04 12:41   MIGnews.com

Исраэль Кац о действиях США в Сирии

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац приветствовал действия США в Сирии.

Министр назвал ракетный удар США "важным стратегическим ходом".

Об этом Кац написал в своем микроблоге Twitter в пятницу, 7 апреля:

"Это логичная реакция великой державы на пересечение "красных линий" жестоким диктатором. Это также четкий посыл поддерживающей его оси во главе с Ираном".

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по сирийской авиабазе, откуда осуществлялась химическая атака.

Американский лидер заявил, что "ракетный удар по авиабазе в Сирии отвечает жизненно важным национальным интересам США".
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