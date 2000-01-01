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Италия заявила о поддержке действий США в Сирии | Фото: Thinkstock07.04 13:28   MIGnews.com

Италия заявила о поддержке действий США в Сирии

Власти Италия поддержали воздушный удар США по сирийской военной авиабазе в пятницу, 7 апреля. Итальянское правительство заявило, что это был подходящий ответ на сирийскую агрессию.

Италия считает, что ракетная атака является средством сдерживания против применения химического оружия лидером САР Башаром Асадом.

"Италия понимает причины военных действий США. Ракетная атака стала "соответствующим ответом и сигналом" сдерживания риска дальнейшего использования химического оружия правительством Асада", - заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

Американские удары нанесены по военному аэропорту аш-Шаорайят, откуда вылетели самолеты с химическим оружием, сброшенным на Хан Шейхун.

В результате атаки погибли 6 человек.
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