07.04 12:02 MIGnews.com

РФ призвала к экстренному заседанию ООН

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Россия призвала к экстренному заседанию СБ ООН по Сирии. На повестке дня будет стоят вопрос о ракетных ударах США по сирийской авиабазе. Об этом говорится в сообщении МИД России, назвав данное решение "безрассудным".Министерство также сообщило, что РФ приостанавливает действие меморандума по безопасности полетов с США в Сирии."Соединенные Штаты уже не в первый раз прибегают к столь легкомысленному шагу, который лишь усугубляет существующие проблемы и наносит угрозу мировой безопасности", - говорится в заявлении МИД РФ.Россия отклонила обвинения Запада в адрес президента Сирии Башара Асада, который по словам Вашингтона несет ответственность за химическую атаку в Идлибе.В МИД РФ заявили, что было и так ясно, что ракетный удар США готовился до инцидента в Идлибе.