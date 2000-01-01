РФ призвала к экстренному заседанию ООН

Россия призвала к экстренному заседанию СБ ООН по Сирии. На повестке дня будет стоят вопрос о ракетных ударах США по сирийской авиабазе. Об этом говорится в сообщении МИД России, назвав данное решение "безрассудным".
Министерство также сообщило, что РФ приостанавливает действие меморандума по безопасности полетов с США в Сирии.
"Соединенные Штаты уже не в первый раз прибегают к столь легкомысленному шагу, который лишь усугубляет существующие проблемы и наносит угрозу мировой безопасности", - говорится в заявлении МИД РФ.
Россия отклонила обвинения Запада в адрес президента Сирии Башара Асада, который по словам Вашингтона несет ответственность за химическую атаку в Идлибе.
В МИД РФ заявили, что было и так ясно, что ракетный удар США готовился до инцидента в Идлибе.