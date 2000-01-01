07.04 15:17 MIGnews.com

Россия приостанавливает меморандум о безопасности полетов

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Россия после американского удара по сирийской авиабазе приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного ранее с Соединенными Штатами. Об этом сообщает МИД РФ."Российская сторона приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", - говорится в сообщении.МИД РФ призвал Совет Безопасности ООН собрать экстренное заседание для обсуждения ситуации, сложившейся после авиаудара США по сирийской авиабазе в провинции Хомс. "Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации", - заявили в дипведомстве.Также в российском министерстве сказали, что военная акция США в Сирии - это попытка отвлечь внимание от ситуации в иракском Мосуле. "Несомненно, что военная акция США - это и попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа", - подчеркнули в дипведомстве."Очевидно, что удар американскими крылатыми ракетами готовился заблаговременно, - указали в МИД РФ. - Любому специалисту понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы".Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр иностранных дел России в ближайшее время сделает Сергей Лавров заявление в связи с авиаударом США."В ближайшее время с оценкой текущей ситуации выступит глава МИД РФ Сергей Лавров", - сказала дипломат.В четверг ВС США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.