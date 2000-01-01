07.04 11:51 MIGnews.com

Польша поддерживает действия США в Сирии

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Правительство Польши поддержало ракетные удары США по сирийскому аэродрому аш-Шаорайят. Об этом сообщил представитель польского парламента Рафаль Боченек."Соединенные Штаты безусловно являются гарантом мира и порядка во всем мире. Есть ситуации, когда необходимо реагировать – ситуации, когда необходимо предпринимать реальные действия. Мы видели злоупотребления сирийского режима по отношению мирного населения в течение последних лет, однако никто не реагировал на это", - заявил Боченек в ходе интервью государственному телевидения TVP Info.Американский лидер Трамп заявил, что он отдал приказ нанести ракетные удары по сирийскому аэродрому из которого вылетели самолеты с химическим оружием, сброшенным на Хан Шейхун.При этом он подчеркнул, что действовал в "интересах национальной безопасности США".