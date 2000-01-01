07.04 10:27 MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль поддерживает решение Трампа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением относительно атаки США по сирийской авиабазе.В пятницу утром, 7 апреля, глава правительства заявил:"И в слове и в действии президент Трамп сегодня дал четко и ясно понять, что использование и распространение химического оружия неприемлемо. Израиль полностью поддерживает решение президента США и надеется, что это сильное послание в ответ на ужасные действия режима Асада вызовет резонанс не только в Дамаске, но и в Тегеране, Пхеньяне и других местах".Президент США Дональд Трамп заявил, что он отдал приказ нанести удар по авиабазе в Сирии.США начали операцию против режима Башара Асада. По базам сирийской армии выпущены 59 ракет Томагавк.Атака является реакцией на применение химического оружия в Идлибе.