Нетаниягу: Израиль поддерживает решение Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением относительно атаки США по сирийской авиабазе.
В пятницу утром, 7 апреля, глава правительства заявил:
"И в слове и в действии президент Трамп сегодня дал четко и ясно понять, что использование и распространение химического оружия неприемлемо. Израиль полностью поддерживает решение президента США и надеется, что это сильное послание в ответ на ужасные действия режима Асада вызовет резонанс не только в Дамаске, но и в Тегеране, Пхеньяне и других местах".
Президент США Дональд Трамп заявил, что он отдал приказ нанести удар по авиабазе в Сирии.
США начали операцию против режима Башара Асада. По базам сирийской армии выпущены 59 ракет Томагавк.
Атака является реакцией на применение химического оружия в Идлибе.