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Тиллерсон вылетит в Москву 07.04 10:16   MIGnews.com

Тиллерсон вылетит в Москву

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Москву, если получит приглашение, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США,сообщает РИА Новости.

В Госдепе рассказали, зачем Тиллерсон звонил Лаврову.

"Встреча с (главой МИД Сергеем) Лавровым подтверждена. Конечно, если будет приглашение встретиться с Путиным, он так и сделает", — сказал представитель госдепартамента. Он напомнил, что прошлому госсекретарю Джону Керри обычно предоставлялась подобная возможность.

Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля.
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