Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу: я победил на выборах, и я никуда не уйду Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к народу в Петах-Тикве по поводу инициативы "Кахоль Лаван", которая пытается запретить ему сформировать правительство. Он заявил, что победил, и никуда не собирается уходить.
США отказались от покупки "Железного купола" на $1 млрд Армия США заявила, что сдерживает свои планы по внедрению системы противоракетной обороны "Железный купол" из-за опасений по поводу ее совместимости с существующими технологиями США, пишет Times of Israel. В планах было купить еще две батареи и изучить возможность долгосрочной интеграции разработанной Израилем системы.