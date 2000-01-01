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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:08.03 06:20   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Израиль: уже 25 зараженных коронавирусом В течение 7 марта несколько раз увеличивалось число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По последним данным, инфицированных оказалось 25 человек.

Нетаниягу: я победил на выборах, и я никуда не уйду Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к народу в Петах-Тикве по поводу инициативы "Кахоль Лаван", которая пытается запретить ему сформировать правительство. Он заявил, что победил, и никуда не собирается уходить.

США отказались от покупки "Железного купола" на $1 млрд Армия США заявила, что сдерживает свои планы по внедрению системы противоракетной обороны "Железный купол" из-за опасений по поводу ее совместимости с существующими технологиями США, пишет Times of Israel. В планах было купить еще две батареи и изучить возможность долгосрочной интеграции разработанной Израилем системы.

Кахоль Лаван и НДИ обещают сформировать правительство Законодатели от партий "Кахоль Лаван" и НДИ пообещали сформировать правительство без премьер-министра Биньямина Нетаниягу по итогам выборов и избежать четвертого тура выборов в стране.

Из ПА массово вывозят иностранцев из-за коронавируса ЦАХАЛ вывез десятки иностранных туристов из Палестинской автономии в аэропорт Бен-Гуриона после того как стало известно, что в ПА заражено 19 человек.


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