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Турция ввела запрет для беженцев: названа причина | Фото:08.03 07:10   MIGnews.com

Турция внезапно ввела запрет для беженцев: названа причина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, открывший сирийским беженцам "дорогу в Европу", приказал береговой охране останавливать мигрантов, которые пытаются пересечь Эгейское море в страны Евросоюза.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"По приказу президента, мигрантам не будет разрешаться пересекать Эгейское море, поскольку это опасно для жизни", – сказано в сообщении береговой охраны.

Уточняется, что контроль за ситуацией поручен турецкому Министерству внутренних дел. Это мероприятие не свидетельствует о закрытии границы с турецкой стороны.

В последнее время значительно выросло количество людей, пытающихся пересечь Эгейское море и попасть из Турции на греческие острова. Это произошло после того, как Эрдоган объявил об открытии границ для мигрантов, которые хотят попасть в страны ЕС.


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