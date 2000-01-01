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Нетаниягу: на борьбу с коронавирусом мобилизуют подростков 07.03 19:57   MIGnews.com

Нетаниягу: на борьбу с коронавирусом мобилизуют подростков

Глава правительства Биньямин Нетаниягу , выступая в Петах-Тикве, дал понять, что Израиль стоит на пороге чрезвычайной ситуации в связи с распространением короваируса.

Нетаниягу сообщил о том, что государство начнет масштабную кампанию дезинфекции, и что у к ней будут привлечены ученики старших классов и подростки, поскольку для них коронавирус не представляет опасности.

Нетаниягу сказал: "Вирус, слава Богу, не воздействует на детей и молодежь  Вирус чувствителен к хлорке. Мы обязаны провести дезинфекцию многих мест. Я собираюсь молодежь, членов молодежных движений и ЦАХАЛ".

Далее Нетаниягу сказал: “Я намерен мобилизовать военно-воздушные силы, с тем, чтобы обеспечить бесперебойную поставку товаров первой необходимости, поскольку  цепи снабжения по всему миру нарушены. Наше положение относительно хорошее, мы сохраняем контроль над ситуацией”.

Нетаниягу заявил, что откроет линии кредитования для поддержания системы здравоохранения и смягчения удара по израильской экономики.

Нетаниягу закончил свою речь следующими словами: “Не пожимайте руки, не трогайте лицо. Используйте салфетки. Это предотвратит распространение коронавируса”.


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