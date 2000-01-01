07.03 17:38 MIGnews.com
Зеленский сравнил президентство с сериалом и прыщами
Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил свое президентство с сериалом "Слуга народа", где он сыграл главу государства.
Такое признание он сделал в интервью The Guardian
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По словам Зеленского, ситуация в реальной жизни и на телеэкране – "очень похожи", но тут же исправився, добавив, что все же в сериале у лидера страны меньше проблем.
"Правда, проблем больше. Они катастрофические. Извините, они появляются, как прыщи на 18-летнем юноше. Вы не знаете, где они появятся и когда", — сказал Зеленский.
Одной из последних проблем президент Украины назвал коронавирус и размещение эвакуированных из Китая граждан в санатории "Новые Санжары".
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