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Зеленский сравнил президентство с сериалом и прыщами | Фото:07.03 17:38   MIGnews.com

Зеленский сравнил президентство с сериалом и прыщами

Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил свое президентство с сериалом "Слуга народа", где он сыграл главу государства.

Такое признание он сделал в интервью The Guardian.

По словам Зеленского, ситуация в реальной жизни и на телеэкране – "очень похожи", но тут же исправився, добавив, что все же в сериале у лидера страны меньше проблем.

"Правда, проблем больше. Они катастрофические. Извините, они появляются, как прыщи на 18-летнем юноше. Вы не знаете, где они появятся и когда", — сказал Зеленский.

Одной из последних проблем президент Украины назвал коронавирус и размещение эвакуированных из Китая граждан в санатории "Новые Санжары".


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