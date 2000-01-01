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Член ФАТХ посчитал Аббаса `психом` и угодил за решетку | Фото:07.03 16:42   MIGnews.com

Член ФАТХ посчитал Аббаса "психом" и угодил за решетку

Высокопоставленный член ФАТХ, поставивший под сомнение психическое здоровье председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, был арестован.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

59-летний Хусам Хадер, избранный член "палестинского парламента", был арестован силами безопасности ПА в лагере беженцев недалеко от Наблуса в прошлую пятницу.

Он откровенно критиковал руководство ПА, а недавно поставил под сомнение психическое здоровье 84-летнего Аббаса из-за недавней забастовки палестинских врачей, требующих повышения зарплаты. Председатель ПА назвал действия медиков "подлым актом", отметив, что у него нет на них денег.

"Я удивлен тем, что сказал Аббас. Интересно, в каком психическом здоровье находится старик! Я призываю Союз врачей создать медицинский комитет для проверки его состояния и состояния его здоровья. Забастовка является законным правом и защищена законом. Я также призываю Аббаса извиниться", – написал Хадер.


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