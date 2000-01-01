59-летний Хусам Хадер, избранный член "палестинского парламента", был арестован силами безопасности ПА в лагере беженцев недалеко от Наблуса в прошлую пятницу.
Он откровенно критиковал руководство ПА, а недавно поставил под сомнение психическое здоровье 84-летнего Аббаса из-за недавней забастовки палестинских врачей, требующих повышения зарплаты. Председатель ПА назвал действия медиков "подлым актом", отметив, что у него нет на них денег.
"Я удивлен тем, что сказал Аббас. Интересно, в каком психическом здоровье находится старик! Я призываю Союз врачей создать медицинский комитет для проверки его состояния и состояния его здоровья. Забастовка является законным правом и защищена законом. Я также призываю Аббаса извиниться", – написал Хадер.