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В Twitter Беннетта появился палестинский флаг и гимн Турции | Фото:07.03 13:43   MIGnews.com

В Twitter Беннетта появился палестинский флаг и гимн Турции

В аккаунте министра обороны Нафтали Беннетта в Twitter появился пост с палестинским флагом и текст национального гимна Турции в субботы, 7 марта. Инцидент говорит о явном взломе аккаунт, сообщает Times of Israel.

Посты были опубликованы около 2 часов ночи в субботу и сразу же удалены.

Первая публикация состояла из слов "свободу Палестине ..." и палестинского флага. Следующим в аккаунте появился гимн Турции на английском языке с изображениями турецкого флага.

Также, был еще один пост, в котором упоминался автор гимна Турции, османский поэт Мехмет Акиф Эрсой. Отмечается, что злоумышленники могли получить доступ к учетной записи через веб-браузер.

В Twitter Беннетта появился палестинский флаг и гимн Турции | Фото:

Это не первый случай, когда турецкие хакеры взломают аккаунт израильского чиновника в Twitter.

В январе 2018 года турецкая хакерская группа взломала аккаунт Дори Голда, который в прошлом занимал различные официальные должности, в том числе советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу и посла в Организации Объединенных Наций.


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