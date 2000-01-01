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Саудовская Аравия готова к `сделке столетия` с Израилем 07.03 09:36   MIGnews.com

Саудовская Аравия готова к "сделке столетия" с Израилем

Пан-Арабская газета Al-Arabi al-Jadid сообщает, что Саудовская Аравия и Египет готовы к ”сделке столетия” с Израилем.

Газета ссылается на египетский дипломатический источник.

Взаимопонимание между Египтом и Саудовской Аравией по вопросу арабской сделки с Израилем и разрешением палестинского вопроса было достигнуто в ходе трехдневного визита наследника саудовского престола принца Мухаммеда бин Салмана. Бин Салман и египетский президент Абдель Фаттах Сиси сейчас работают над тем, чтобы принудить к принятию условий сделки Махмуда Аббаса.

По данным египетского источника, Мухаммед бин Салман указал на то, что осуществление сделки “займет не год-два, а лет тридцать”. В рамках сделки Израиль согласится на создание Палестинского государства, но границы такого государства не будут привязаны к “границам 1967 года”.

Египтяне также сильно давят на ХАМАС с тем, чтобы тот принял условия сделки, которые были разработаны израильтянами и американцами. Именно об этом говорил шеф египетской разведки Аббас Камель с шестью высокопоставленными сановниками ХАМАСа во время их недавнего визита в Каир.

Египетский источник утверждает, что Мухаммед бин Салман стал главной движущей силой, подталкивающей к скорейшему разрешению проблемы с палестинцами, поскольку он заинтересован в израильском участии в гигантском экономическом проекте - создании зоны свободной торговли между побережьем восточного Египта, Иордании и Саудовской Аравии.
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