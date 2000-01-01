07.03 09:11 MIGnews.com

БАГАЦ заморозил выплату компенсаций выселенным евреям

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Судья Высшего суда справедливости Джордж Кара вынес временный запрет на реализацию решения правительства о выплате компенсаций жителям поселений Натив Авот, Амона и Офра, дома которых были снесены, поскольку были построены на частных землях палестинских арабов.Об этом в среду, 7 марта сообщает The Times of Israel.Решение было принято по ходатайству адвоката Шахара Бен Меира, который потребовал отмены выплат индивидуальных компенсаций.По словам Бен Меира, решение правительства является незаконным, поощряющим преступную деятельность и отказ от соблюдения законов.Кара потребовал от государства, региональных советов Биньямин и Гуш-Эцион, а также от эвакуированных жителей поселений предоставить предварительную реакцию до ближайшего понедельника, 12 марта.