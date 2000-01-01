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БАГАЦ заморозил выплату компенсаций выселенным поселенцам | Фото:07.03 09:11   MIGnews.com

БАГАЦ заморозил выплату компенсаций выселенным евреям

Судья Высшего суда справедливости Джордж Кара вынес временный запрет на реализацию решения правительства о выплате компенсаций жителям поселений Натив Авот, Амона и Офра, дома которых были снесены, поскольку были построены на частных землях палестинских арабов.

Об этом в среду, 7 марта сообщает The Times of Israel.

Решение было принято по ходатайству адвоката Шахара Бен Меира, который потребовал отмены выплат индивидуальных компенсаций.

По словам Бен Меира, решение правительства является незаконным, поощряющим преступную деятельность и отказ от соблюдения законов.

Кара потребовал от государства, региональных советов Биньямин и Гуш-Эцион, а также от эвакуированных жителей поселений предоставить предварительную реакцию до ближайшего понедельника, 12 марта.
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