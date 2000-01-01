07.03 08:01 MIGnews.com

Механика махинаций: почему молчит Мандельблитт

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У странного молчания юридического советника правительства Авихая Мандельблитта в связи с серией последних скандалов, до основания потрясших юридическую систему Израиля - “дела 1270” о попытке подкупа судьи БАГАЦа Хилы Герстель и и дела судьи Ронит Познански-Кац может оказаться самое малоприятное объяснение.Главный редактор портала news1 и известный израильский журналист-расследователь Йоав Ицхак утверждает, что Мандельблитт может стать жертвой политических махинаций из-за имеющегося на него компромата.По данным Ицхака, Мандельблитт, будучи главным военным прокурором на пике “дела Харпаза” вмешался в следствие и помог тогдашнему начальнику генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази и его другу полковнику Эрезу Вайнеру - фигурантам дела.По утверждению Ицхака, существуют три видеозаписи, на которых Мандельблитт рассказывает Ашкенази и Вайнеру подробности о ходе расследования - в тот период, когда оба были подозреваемыми и им было запрещено говорить друг с другом.Вопреки закону, запрещенные встречи Мандельблитта с Ашкенази не были включены в протокол, и записи о них были удалены из дневника встреч начальника Генштаба.Записи разговоров были “сделаны автоматически без того, чтобы о них знали их участники системами ЦАХАЛа”. Записи были конфискованы у армии полицией и переданы в офис генерального прокурора. Публикация записей представит Мандельблитта, занимающего высшую юридическую должность в Израиле, в качестве махинатора.Суд приказал передать все материалы по делу (включая записи) главному обвиняемому по делу - Боазу Харпазу. Это до сих не сделано - главным образом, под влиянием генерального прокурора Шая Ницана. Ицхак предполагает , что Ницан, который хочет обеспечить себе место в БАГАЦе, маневрирует с тем, чтобы дело “висело в воздухе” - и тем самым Мандельблитт постоянно находился под риском удара.Ицхак указывает, что в такой ситуации Мандельблитт не в состоянии принимать самостоятельных решений по расследованиям против Нетаниягу - и ни по каким другим.