Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Механика махинаций: почему молчит Мандельблитт 07.03 08:01   MIGnews.com

Механика махинаций: почему молчит Мандельблитт

У странного молчания юридического советника правительства Авихая Мандельблитта в связи с серией последних скандалов, до основания потрясших юридическую систему Израиля - “дела 1270” о попытке подкупа судьи БАГАЦа Хилы Герстель и и дела судьи Ронит Познански-Кац может оказаться самое малоприятное объяснение.

Главный редактор портала news1 и известный израильский журналист-расследователь Йоав Ицхак утверждает, что Мандельблитт может стать жертвой политических махинаций из-за имеющегося на него компромата.

По данным Ицхака, Мандельблитт, будучи главным военным прокурором на пике “дела Харпаза” вмешался в следствие и помог тогдашнему начальнику генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази и его другу полковнику Эрезу Вайнеру - фигурантам дела.

По утверждению Ицхака, существуют три видеозаписи, на которых Мандельблитт рассказывает Ашкенази и Вайнеру подробности о ходе расследования - в тот период, когда оба были подозреваемыми и им было запрещено говорить друг с другом.

Вопреки закону, запрещенные встречи Мандельблитта с Ашкенази не были включены в протокол, и записи о них были удалены из дневника встреч начальника Генштаба.

Записи разговоров были “сделаны автоматически без того, чтобы о них знали их участники системами ЦАХАЛа”. Записи были конфискованы у армии полицией и переданы в офис генерального прокурора. Публикация записей представит Мандельблитта, занимающего высшую юридическую должность в Израиле, в качестве махинатора.

Суд приказал передать все материалы по делу (включая записи) главному обвиняемому по делу - Боазу Харпазу. Это до сих не сделано - главным образом, под влиянием генерального прокурора Шая Ницана. Ицхак предполагает , что Ницан, который хочет обеспечить себе место в БАГАЦе, маневрирует с тем, чтобы дело “висело в воздухе” - и тем самым Мандельблитт постоянно находился под риском удара.

Ицхак указывает, что в такой ситуации Мандельблитт не в состоянии принимать самостоятельных решений по расследованиям против Нетаниягу - и ни по каким другим.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:11
Состояние Аббаса ухудшилось, в ПА идет подковерная борьба
13:47
В ЕС ряд стран выступили против реформирования еврозоны
13:42
От БАГАЦ требуют отстранить Мандельблитта от дел Биби
13:27
В Лондоне левые активисты напали на израильтян
13:23
"Отозвать обвинения против Нетаниягу невозможно"
13:11
Аббас: Предстоящий визит принца Уильяма в ПА "очень важен"
12:48
Вдогонку за Россией
12:36
Иран втрое увеличил производство ракет
12:34
Задержан сливший в сеть видео моделей без купальников
12:31
Инвесторы рассказали об огромных долгах Weinstein Company
12:12
В Израиле покажут "Щелкунчика" на льду
12:11
Нир Хефец годами собирал грязь на семью Нетаниягу
11:39
Нетаниягу встретился с американскими конгрессменами
11:12
Египет пообещал в течение суток прекратить глушение на юге
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus