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07.03 07:12   MIGnews.com

Лицман: Нетаниягу хочет идти на выборы

Лидер Яадут А-Тора Яаков Лицман сказал в частных разговорах с приближенными, что с его точки зрения досрочные выборы являются неизбежными.

Лицман сказал: “Мы идем на выборы, потому что Нетаниягу этого хочет, и не делает усилий для создания рамок, в которых кризис может быть разрешен”.

Лицман подчеркнул: “Мы выборов не хотим, но мы без колебаний на выборы пойдем если закон против призыва не будет принят до бюджета 2019 года”.
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