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Египет глушит сотовую связь по всему Израилю 07.03 06:55   MIGnews.com

Египет глушит сотовую связь по всему Израилю

Две недели назад жители зоны, граничащей с Газой сообщили о масштабных сбоях в работе сотовой телефонной связи. Помехи распространялись, в первую очередь, на аппараты третьего поколения, в особенности на поле охвата телефонных звонков. Там, где работали аппараты четвертого поколения, сбои были заметны меньше.

Провайдеры телефонной связи сообщили, что причиной сбоев были намеренные помехи, исходящие из-за пределов Израиля - очевидно, из Египта.

Указанные сбои 6 марта распространились на другие районы страны - по сообщению газеты Калькалист, проблемы начались Иерусалиме, Хайфе, Атлит, Бейт-Шемеше и Ха-Шарон.

Министерство связи считает, что речь идет об очень серьезной проблеме, поскольку затронуты интересы сотен тысяч граждан и тысяч объектов, принадлежащих телефонным провайдерам. Источником проблемы названо намеренное блокирование - глушение мобильных телефонных сетей, создание шума, электромагнитный спектр которого превосходит силу сигнала подписчика сети.

Сбои ощущаются по прежнему, в первую очередь с аппаратами третьего поколения. Большая часть сбоев происходит в вечерние часы, когда объем телефонных разговоров значительно возрастает. Иногда мобильная сеть перестает работать частично, иногда - полностью.

Министерство связи сообщило, что министр связи, Аюб Кара и заместитель генерального директора министерства, Майман Шамила, работают над разрешением проблемы, но за исключением мониторинга глушения и локализации сбоев “их возможности ограничены”.

Глушение мобильных сетей связи осуществляется в рамках египетской "войны с террором". В последние недели египетская армия поводит самую масштабную в истории страны антитеррористическую операцию, которая охватила не только Синайский полуостров, но и дельту Нила. Среди прочего, создается "мертвая зона" между Египтом и Газой шириной в пять километров. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Египетская армия сносит Рафиах и эль-Ариш".
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