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Арье Дери сможет отменить вид на жительство террористам 07.03 22:45   MIGnews.com

Арье Дери сможет отменить вид на жительство террористам

Министр внутренних дел сможет отменить вид на жительство в Израиле виновного в террористической деятельности.
Кнессет принял закон "Въезд в Израиль (поправка №30), 5778 г./ 2018 г.". Авторами законопроекта выступили Правительство и депутат Кнессета Амир Охана ("Ликуд").

Закон устанавливает ясный и подробный порядок отмены министром внутренних дел вида на жительство в Израиле за "нарушение лояльности", - и это в дополнение к общей прерогативе министра внутренних дел отменять вид на жительство.

Вид на жительство лица, один из родителей которого имел в момент его рождения вид на жительство в Израиле, или же само лицо получило вид на жительство 15 лет тому назад и более, может быть отменен министром внутренних дел с согласия министра юстиции, и после проведения консультаций с особой совещательной комиссией, которую министр внутренних дел должен будет создать для этой цели. Причиной отмены вида на жительство по этой процедуре должно являться признание лица виновным в террористической деятельности и в "нарушении лояльности" по отношению к Государству Израиль.

"Источник – сайт Кнессета на русском языке"
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