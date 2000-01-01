07.03 22:16 MIGnews.com

Давид Леви готов стать президентом Израиля

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Бывший министр иностранных дел Израиля Давид Леви сообщил в интервью, что “готов положительно рассмотреть” идею выдвижения своей кандидатуры на пост президента страны.Давид Леви заявил: “Если ко мне обратятся - я готов рассмотреть этот вопрос и положительно к нему отнестись”.Леви, однако, подчеркнул, что в реальности до этого еще очень далеко: “Говорить о том, что случится через три года - это все равно, что говорить о том, что произойдет спустя вечность”.