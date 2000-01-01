07.03 19:24 MIGnews.com

Парк передовых технологий будет создан на юге Израиля

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С таким заявлением 6 марта 2018 выступил Дани Атар, председатель Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль с трибуны социальной конференции в Сдероте. В работе группы по вопросам жилья для молодежи на периферии принимали участие руководители общественных организаций, а также более 300 призывников с курсов подготовки к службе в ЦАХАЛе. Заседание проводились в секции «Охель цеирим», которую открыл ЕНФ-ККЛ в рамках конференции в колледже «Сапир».Социальная конференция в Сдероте проводится каждый год в колледже «Сапир» в Сдероте. В заседании рабочей группы, организованной ЕНФ-ККЛ, приняли участие президент конференции Узи Даян, председатель ЕНФ-ККЛ Дани Атар, депутат Кнессета Амир Перец, представители общественных организаций. Молодые участники группы задавали волнующие их вопросы о перспективах трудоустройства в южном регионе страны, а также решении жилищных проблем и строительстве новых населенных пунктов в Негеве.Отвечая на вопрос девушки студентки, Дани Атар, в частности, заявил: «На завтра у меня назначена встреча с министром экономики для продвижения проекта по созданию парка продвинутых технологий на юге Израиля, для чего будет выделена территория в 300 га. Мы в ЕНФ-ККЛ поставили перед собой задачу создавать центры развития периферии. И я надеюсь, что это привлечет ученых, инженеров, докторантов и выпускников вузов в Негев, где они захотят остаться жить и найдут себе работу».Атар также отметил: «Мы служим интересам еврейского народа в стране Израиля уже больше века. Мы могли бы сегодня без конца заниматься перечислением различных проектов ЕНФ-ККЛ во всех уголках страны. Но я не буду говорить о прошлом. Я пришел сюда, чтобы говорить с вами о будущем. Вы наше будущее. Молодежь, которая стремится внести свой вклад в развитие общества. Мы готовы предоставить вам все инструменты, ведь мы поставили перед собой задачу привлечь в Негев миллион новых жителей и полмиллиона в Галилею. В последние годы мы с горечью констатировали, что молодежь покидает периферию, покидает Негев. Но вы, я надеюсь, принесете перемены и создадите новые реалии, ведь у вас есть дух первопроходцев, сионизма, любви к стране Израиля».Житель Сдерота Амир Перец, со своей стороны, подчеркнул важность охраны окружающей среды и деятельности ЕНФ-ККЛ по созданию лесопарковых зон в Негеве. «Я, как бывший министр по охране окружающей среды, верю в то, что природа всегда отомстит тем, кто будет наносить ей вред. Каждый, кто верит в идеалы социального равенства, является и защитником природы. Эти две вещи неразделимы. Именно поэтому я хочу дать самую высокую оценку деятельности ЕНФ-ККЛ во всех регионах страны, и пожелать им всяческих успехов у нас в Негеве».