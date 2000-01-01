Арье Дери: Израильтяне не простят нас за досрочные выборы
Коалиционный кризис, разгоревшийся в последнее время из-за ультимативного поведения ортодоксальных партий, не является неразрешимым, уверен министр внутренних дел и лидер религиозной партии ШАС Арье Дери, отмечая, что израильтяне не простят правительство в случае объявления очередных досрочных выборов.
"В свете интенсивных переговоров, которые я веду с партнерами по коалиции, я убежден в том, что кризис вокруг закона о военном призыве харедим может быть разрешен. И, более того, его можно решить немедленно", - сказал он.
"Народ не простит никого, кто на этом этапе поведет страну к ненужным выборам и распустит наиболее социально ориентированное правое правительство, которое когда-либо существовало в Израиле", - добавил Дери.
Заявление главы МВД прозвучало спустя несколько часов после того, как представитель другой ортодоксальной партии "Яадут а-Тора", Моше Гафни, раскритиковал других коалиционных лидеров за то, что те несерьезно подходят к решению коалиционного кризиса, обвинив их в незаинтересованности в поиске соглашения.