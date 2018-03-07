Мэй объяснила заявление Джонсона депутатам парламента
В среду, 7 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объяснила депутатам парламента позицию правительства страны по участию в ЧМ по футболу в РФ.
Ранее, председатель МИДа Борис Джонсон сообщил, что если следствие докажет "российский след" в деле с отравлением в Солсбери, тогда Лондон пересмотрит свое дипломатическое и политпредставительство на чемпионате. Многие СМИ неверно восприняли слова Джонсона.
Мэй сказала, что Джонсон имел ввиду, что результаты следствия станут причиной пересмотра присутствия министров и делегатов на ЧМ, если "след агентов РФ" будет доказан, пишет Rsport.RIA.
Напомним Mignews.ru сообщал, экс-разведчик РФ Сергей Скрипаль и его дочь, подверглись отравлению в Солсбери, и сейчас находятся в критическом состоянии в районной больнице.
Версий произошедшего много, официального вердикта, чем были отравлены они - нет.
Скрипаль являлся фигурантом громкого шпионского дела, его осудили в РФ за работу на британскую разведку МИ-6. Сообщается, что Россия обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу РФ. В числе этих граждан была Анна Чапман.
После этого экс-сотрудник ГРУ получил убежище в Великобритании.
Британские СМИ писали, что несколько лет назад Скрипаль обращался в британскую полицию, поскольку опасался за свою жизнь. За последние несколько лет он потерял почти всю семью — в автокатастрофе погибла его жена, также погибли его брат и сын, в живых оставалась одна дочь.