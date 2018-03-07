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07.03 03:26   MIGnews.com

Мэй объяснила заявление Джонсона депутатам парламента

В среду, 7 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объяснила депутатам парламента позицию правительства страны по участию в ЧМ по футболу в РФ.

Ранее, председатель МИДа Борис Джонсон сообщил, что если следствие докажет "российский след" в деле с отравлением в Солсбери, тогда Лондон пересмотрит свое дипломатическое и политпредставительство на чемпионате. Многие СМИ неверно восприняли слова Джонсона.

Мэй сказала, что Джонсон имел ввиду, что результаты следствия станут причиной пересмотра присутствия министров и делегатов на ЧМ, если "след агентов РФ" будет доказан, пишет Rsport.RIA.

Напомним Mignews.ru сообщал, экс-разведчик РФ Сергей Скрипаль и его дочь, подверглись отравлению в Солсбери, и сейчас находятся в критическом состоянии в районной больнице.

Версий произошедшего много, официального вердикта, чем были отравлены они - нет.

Скрипаль являлся фигурантом громкого шпионского дела, его осудили в РФ за работу на британскую разведку МИ-6. Сообщается, что Россия обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу РФ. В числе этих граждан была Анна Чапман.

После этого экс-сотрудник ГРУ получил убежище в Великобритании.

Британские СМИ писали, что несколько лет назад Скрипаль обращался в британскую полицию, поскольку опасался за свою жизнь. За последние несколько лет он потерял почти всю семью — в автокатастрофе погибла его жена, также погибли его брат и сын, в живых оставалась одна дочь.
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