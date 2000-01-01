07.03 16:55 MIGnews.com

Кронпринц Саудии назвал Турцию частью "треугольника зла"

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Турция является одной из сторон "треугольника зла" – совместно с Ираном и исламистскими террористическими группировками. Так во время своего визита в Египет заявил журналистам будущий король Саудовской Аравии, принц Мохаммед ибн Салман.Как пишет местная газета "Аль-Шорук", кронпринц Саудии обвинил турецкое правительство в попытке реконструировать халифат, упраздненный после падения Османской империи столетие назад.Данное заявление лишь подтверждает опасения Эр-Рияда в отношении Реджепа Тайипа Эрдогана, чья правящая Партия справедливости и развития основана на политике исламизма, благодаря чему Турция сблизилась с Катаром и Ираном."Современный треугольник зла включает Иран, Турцию и экстремистские религиозные группировки", - сказал принц Мохаммед в интервью "Аль-Шорук".Помимо того, он допустил долгосрочность конфликта с Катаром, сравнив его с введенным почти 60 лет назад американским эмбарго Кубы. В то же время, несмотря на разорванные дипломатические, транспортные и экономические связи с Дохой, принц Салман заверил в том, что катарскую делегацию, все равно, пустят на арабский саммит, которые пройдет в Саудовской Аравии в этом месяце.