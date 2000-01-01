07.03 16:28 MIGnews.com

Только 59% арабов признают право Израиля на существование

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Профессор Сами Самоха из университета Хайфы опубликовал “Индекс еврейско-арабских отношений”. Самоха публикует “индекс” каждые два года, начиная с 1976 года.Опрос был проведен в мае-августе 2017 года. В нем участвовали 700 арабов и 700 евреев.Согласно индексу 2017 года отношения между евреями и арабами значительно ухудшились по сравнению с 2015 года.Лишь 59% опрошенных арабов признают право Израиля на существование, по сравнению с 66% в 2015 году. Только 74% евреев признает арабское меньшинство в качестве полноправных граждан Израиля - по сравнению с 80%