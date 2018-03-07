Путин: применение Россией ядерного оружия – это катастрофа
В среду, 7 марта, пользователи соцсетей ВКонтакте, Одноклассники могут посмотреть новую документалку "Миропорядок 2018", сообщается, что сам российский лидер для фильма давал интервью, в котором признал, что если на РФ нападут, она произведет ядерный удар, а это станет катастрофой для всего мира.
Владимир Путин задается вопросом: "зачем нам такой мир, если там не будет Российской Федерации".
По словам российского гаранта, Москва применит ядерное оружие только после фиксации ракет противника, системой предупреждения о ракетном нападении. Более того система должна рассчитать их траекторию и время падения на территорию России, пишет ЛентаРУ.
"Это называется ответно-встречный удар. Если это решение уничтожить РФ, тогда у нас возникает законное право ответить", — заявил Путин.
Президент акцентировал, что вопросы о ядерном оружии некорректны, ведь РФ не использовала его, в отличие от США, которые применили его против Японии.