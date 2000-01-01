07.03 15:13 MIGnews.com

Майк Пенс: Это - последний шанс Ирана

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Если ядерная сделка Ирана не будет приведена в соответствие в "ближайшие месяцы", Соединенные Штаты откажутся от нее.Об этом в понедельник заявил вице-президент США Майк Пенс во время выступления на ежегодной конференции Американо-Израильского комитета по общественным связям общественностью (IPAC), сообщает Arutz Sheva.Соглашение, которое было подписано в 2015 году Ираном, Соединенными Штатами и группой других мировых держав, препятствует развитию ядерной программы Ирана в обмен на освобождение этой страны от наложенных санкций.Западные государства отмечают, что иранские испытания являются нарушением резолюции ООН, закрепляющей ядерную сделку 2015 года. Иран, в свою очередь, отрицает нарушение каких-либо резолюций ООН.Отметим, что американский лидер Дональд Трамп выступает против соглашения. Так, в октябре глава Белого дома отказался засвидетельствовать, что Иран соблюдает условия сделки, но пока еще не полностью вывел Соединенные Штаты из соглашения.Также лидер США обратился к Конгрессу с просьбой принять законодательство, изменяющее участие страны в соглашении.Тогда Пенс заявил участникам AIPAC, что Трамп отказался от санкций, чтобы дать американским законодателям и союзникам Америки время на действия."Но не ошибитесь в этом, это их последний шанс. Если ядерная сделка Ирана не будет скорректирована в ближайшие месяцы, Соединенные Штаты Америки выйдут из иранской ядерной сделки", - подчеркнул вице-президент.