В ЕС ряд стран выступили против реформирования еврозоны
Восемь стран ЕС отвергли план по реформированию еврозоны, предложенный президентом Франции, сообщает korrespondent.net
В своей инициативе Макрон предлагает объединиться и стать "решающей силой", которую следует защищать. В документе французский лидер также предлагает совместно со всеми странами-членами ЕС проводить дебаты о будущем европейского, экономического и валютного союза, однако ряд европейских государств считают, что упор нужно делать на усилении национальной экономической стабильности и предостерегают от "далекоидущих предложений".
План по реформированию еврозоны и ЕС был предложен Эмманюэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В частности они предлагают создать "союз" с единым бюджетом, а также должность министр финансов Евросоюза.