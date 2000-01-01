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В ЕС ряд стран выступили против реформирования еврозоны 07.03 13:47   MIGnews.com

В ЕС ряд стран выступили против реформирования еврозоны

Восемь стран ЕС отвергли план по реформированию еврозоны, предложенный президентом Франции, сообщает korrespondent.net

В своей инициативе Макрон предлагает объединиться и стать "решающей силой", которую следует защищать. В документе французский лидер также предлагает совместно со всеми странами-членами ЕС проводить дебаты о будущем европейского, экономического и валютного союза, однако ряд европейских государств считают, что упор нужно делать на усилении национальной экономической стабильности и предостерегают от "далекоидущих предложений".

План по реформированию еврозоны и ЕС был предложен Эмманюэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В частности они предлагают создать "союз" с единым бюджетом, а также должность министр финансов Евросоюза.
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