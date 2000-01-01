07.03 13:42 MIGnews.com

От БАГАЦ требуют отстранить Мандельблитта от дел Биби

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“Движение за Профессиональную Честность” подалов БАГАЦ петицию с требование, согласно которому юридический советник правительства Авихай Мандельблитт должен быть отстранен от расследований против Нетаниягу.Представитель Движения, адвокат Шахар Бен-Меир указал на то, что Мандельблитт должен быть отстранен от всех дел, в которых в качестве свидетеля фигурирует Нир Хефец.Причиной является “явный конфликт интересов”, поскольку Мандельблитт воспользовался услугами Хефеца в период, когда боролся за пост юридического советника правительства.