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От БАГАЦ требуют отстранить Мандельблитта от дел Биби 07.03 13:42   MIGnews.com

От БАГАЦ требуют отстранить Мандельблитта от дел Биби

“Движение за Профессиональную Честность” подалов БАГАЦ петицию с требование, согласно которому юридический советник правительства Авихай Мандельблитт должен быть отстранен от расследований против Нетаниягу.

Представитель Движения, адвокат Шахар Бен-Меир указал на то, что Мандельблитт должен быть отстранен от всех дел, в которых в качестве свидетеля фигурирует Нир Хефец.

Причиной является “явный конфликт интересов”, поскольку Мандельблитт воспользовался услугами Хефеца в период, когда боролся за пост юридического советника правительства.
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