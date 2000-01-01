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Гилад Эрдан: У следствия нет никаких мотивов | Фото:07.03 14:27   MIGnews.com

Эрдан: У следствия против Биби нет политических мотивов

Сегодня утром, 7 марта, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан прокомментировал события, связанные с расследованием "дела 4000" и с Ниром Хефецем, ставшим государственным свидетелем, сообщает The Times of Israel.

По его словам, "расследование против премьер-министра Биньямина Нетаниягу не мотивировано политическими или какими-либо иными соображениями".

"У полиции есть полная независимость – без какой-либо связи со мной в принятии любых решений", - отметил Эрдан в интервью корреспонденту 2 канала ИТВ.

"Я много раз говорил, что поддерживаю комиссара полиции Рони Альшейха и отвергаю обвинения в том, что подоплёкой расследований являются политические мотивы", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что "запрос о расследовании комментариев, сделанных комиссаром полиции в ходе наблюдения за ходом следствия, по-прежнему проверяется. Это – вопрос, который необходимо тщательно изучить, и, возможно, ряд вопросов, волнующих общественность, разрешатся в этом же контексте".

"Я должен сказать, что мне неловко от того, что новый государственный свидетель остается безнаказанным", - продолжил Эрдан. "Он также является преступником, и не мотивирован моральными соображениями. Я понимаю, когда используются такого рода инструменты, чтобы попытаться прийти к истине. Но, считаю, что в данном случае, это не вполне правильно".

"Я думаю, что публика иногда умнее всех комментаторов, которые сидят на радио или в телевизионных студиях", - заключил Эрдан.
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