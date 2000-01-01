07.03 13:23 MIGnews.com

"Отозвать обвинения против Нетаниягу невозможно"

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Гуру израильской журналистики Амнон Абрамович провозгласил в эфире радио 103FM, что “криминальные обвинение против Нетаниягу отозвать не представляется возможным”.Абрамович сказал: “Впереди - сложное расследование. Я не рекомендую задирать нос, я не рекомендую делать на этом излишнее ударение, я рекомендую скромно молчать. В медиа говорят, что показания Ари Харо не стали землетрясением, также как и показания Нира Хефеца не стали землетрясением. Целью показаний было усилить обвинения и это то, что реально произошло”.Абрамович продолжил: “Вопрос не в том, что государство получило от этих показаний, вопрос в том, как они подействовали на подозреваемых. С моей точки зрения, чете Нетаниягу необходим комендант и врач, чтобы они им объяснили, как обстоят дела - и я не преувеличиваю. Ари Харо был фактически членом семьи Нетаниягу, он дал десятки показаний, содержание которых еще не опубликовано. Шломо Фильбер был ближайшим советником Нетаниягу. Это трио- Харо, Фильбер и Хефец создает ситуацию, в которой отзыв обвинений против Нетаниягу не представляется возможным”.