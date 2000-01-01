07.03 14:11 MIGnews.com

Состояние Аббаса ухудшилось, в ПА идет подковерная борьба

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По сообщению израильской газеты Маарив, состояние главы Палестинской автономии Махмуда аббаса продолжает ухудшаться.Источник сообщил, что у Аббаса - серьезные проблемы с сердцем, но он продолжает курить, несмотря на запрет врачей: “Кто-то тайком приносит ему сигареты”.Источник опроверг слухи о том, что у Аббаса рак желудка. Тем не менее, он страдает “от огромной усталости и психологического напряжения”.Истчоник говорит: “Он старый человек, голова которого работает 24 час в сутки, и он не отдыхает ни минуты. Он летит в Европу, он летит в Америку, он летит в Россию с тем , чтобы минимизировать последствия иерусалимской декларации Трампа”.Маарив пишет, что независимо от причин ухудшения состояния Аббаса, в высших эшелонах власти автономии уже вовсю развернулась борьба за то, кто станет наследником раиса.