Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Состояние Аббаса ухудшилось, в ПА идет подковерная борьба 07.03 14:11   MIGnews.com

Состояние Аббаса ухудшилось, в ПА идет подковерная борьба

По сообщению израильской газеты Маарив, состояние главы Палестинской автономии Махмуда аббаса продолжает ухудшаться.

Источник сообщил, что у Аббаса - серьезные проблемы с сердцем, но он продолжает курить, несмотря на запрет врачей: “Кто-то тайком приносит ему сигареты”.

Источник опроверг слухи о том, что у Аббаса рак желудка. Тем не менее, он страдает “от огромной усталости и психологического напряжения”.

Истчоник говорит: “Он старый человек, голова которого работает 24 час в сутки, и он не отдыхает ни минуты. Он летит в Европу, он летит в Америку, он летит в Россию с тем , чтобы минимизировать последствия иерусалимской декларации Трампа”.

Маарив пишет, что независимо от причин ухудшения состояния Аббаса, в высших эшелонах власти автономии уже вовсю развернулась борьба за то, кто станет наследником раиса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:04
Эксперты назвали предполагаемого лидера в нефтевой гонке
01:33
Ученые предсказали наступление глобального катаклизма
00:28
Ученые научились полностью уничтожать рак
23:30
Ума Турман и ее дочь сыграют в "Очень странные дела"
22:45
Арье Дери сможет отменить вид на жительство террористам
22:16
Давид Леви готов стать президентом Израиля
21:16
Сотни раковых пациентов Клалит лечили неправильно
21:01
Мандельблитт: В случае обвинения Биби придется уйти
20:45
Арабы и израильтяне публикуют фейковое видео крушения Ан-29
20:22
Отговорки закончились. Израиль перестает выдавать тела убийц
19:24
Парк передовых технологий будет создан на юге Израиля
18:20
Террористы сбили Ан-26 за Восточную Гуту
18:14
Арье Дери: Израильтяне не простят нас за досрочные выборы
17:50
Кристину Киршнер будут судить за "крышевание" Ирана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus