Аббас: Предстоящий визит принца Уильяма в ПА "очень важен"
Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас приветствовал визит принца Уильяма в Израиль, который, как ожидается, состоится летом этого года.
Об этом в среду, 7 марта сообщает Arutz Sheva.
"Мы с нетерпением ждем возможности внести свой вклад в укрепление уз дружбы между двумя народами. Для нас этот визит очень важен", - цитирует слова лидера ПА агентство France-Presse.
Отметим, что это будет первая официальная поездка члена британской королевской семьи на территорию, контролируемую ПА.
При этом принц Уильям, носящий титул британского герцога Кембриджского, станет первой в истории королевской персоной Великобритании, которая посетит Израиль.
Напомним, что премьер-министр Израиля назвал этот визит "историческим".
"Мы приветствуем объявление о планах принца Уильяма посетить Израиль. Это исторический визит, первый в своем роде. Уильям будет встречен здесь с большой любовью. Я поручил генеральному директору министерства иностранных дел координировать подготовку, чтобы обеспечить успех визита", - сказал глава правительства.