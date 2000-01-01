07.03 13:11 MIGnews.com

Аббас: Предстоящий визит принца Уильяма в ПА "очень важен"

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Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас приветствовал визит принца Уильяма в Израиль, который, как ожидается, состоится летом этого года.Об этом в среду, 7 марта сообщает Arutz Sheva."Мы с нетерпением ждем возможности внести свой вклад в укрепление уз дружбы между двумя народами. Для нас этот визит очень важен", - цитирует слова лидера ПА агентство France-Presse.Отметим, что это будет первая официальная поездка члена британской королевской семьи на территорию, контролируемую ПА.При этом принц Уильям, носящий титул британского герцога Кембриджского, станет первой в истории королевской персоной Великобритании, которая посетит Израиль.Напомним, что премьер-министр Израиля назвал этот визит "историческим"."Мы приветствуем объявление о планах принца Уильяма посетить Израиль. Это исторический визит, первый в своем роде. Уильям будет встречен здесь с большой любовью. Я поручил генеральному директору министерства иностранных дел координировать подготовку, чтобы обеспечить успех визита", - сказал глава правительства.