07.03 12:36 MIGnews.com

Иран втрое увеличил производство ракет

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Производство ракет в Иране увеличилось в три раза. Об этом в среду, 7 марта заявил командующий военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде, сообщает The times of Israel."Раньше нам постоянно приходилось объяснять свои действия международному сообществу. Теперь ситуация изменилась. Все ветви власти едины: нам необходимы ракеты "Земля-земля"", - отметил генерал в интервью изданию Fars.При этом Хаджизаде не уточнил, о каком именно промежутке времени идет речь.Отметим, что это заявление было сделано после визита в Исламскую республику министра иностранных дел Франции Жана Ива Ле Дриана. Целью поездки было спасение соглашения о судьбе иранской ядерной программы, которое США отказались продлевать.В переговорах с руководителями страны Ле Дриан подтвердил, что европейские участники "большой шестерки", то есть Франция, Великобритания и Германия по-прежнему привержены договору с Ираном по ядерной проблеме.Глава МИДа Франции одновременно выразил озабоченность Запада продолжением иранской программы создания баллистических ракет.Напомним, ранее сообщалось, что Иран проводит ракетные испытания на территории Сирии.