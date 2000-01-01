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Иран втрое увеличил производство ракет 07.03 12:36   MIGnews.com

Иран втрое увеличил производство ракет

Производство ракет в Иране увеличилось в три раза. Об этом в среду, 7 марта заявил командующий военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде, сообщает The times of Israel.

"Раньше нам постоянно приходилось объяснять свои действия международному сообществу. Теперь ситуация изменилась. Все ветви власти едины: нам необходимы ракеты "Земля-земля"", - отметил генерал в интервью изданию Fars.

При этом Хаджизаде не уточнил, о каком именно промежутке времени идет речь.
Отметим, что это заявление было сделано после визита в Исламскую республику министра иностранных дел Франции Жана Ива Ле Дриана. Целью поездки было спасение соглашения о судьбе иранской ядерной программы, которое США отказались продлевать.

В переговорах с руководителями страны Ле Дриан подтвердил, что европейские участники "большой шестерки", то есть Франция, Великобритания и Германия по-прежнему привержены договору с Ираном по ядерной проблеме.

Глава МИДа Франции одновременно выразил озабоченность Запада продолжением иранской программы создания баллистических ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран проводит ракетные испытания на территории Сирии.
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